Alumnos y alumnas toman la Facultad de Ciencias
Exigen justicia por una excompañera, quien presuntamente fue atacada por un profesor
Estudiantes de la Facultad de Ciencias tomaron este martes sus instalaciones académicas.
Las acciones de las alumnas y alumnos, son como forma de protesta para exigir justicia por una excompañera, quien presuntamente fue atacada por un profesor, aunque se sabe que la presunta agresión no ocurrió dentro de las instalaciones universitarias.
Señalan que la movilización busca visibilizar el caso y demandar acciones contundentes por parte de las autoridades universitarias ante hechos de violencia.
Información en desarrollo...
