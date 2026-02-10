Alumnos y alumnas toman la Facultad de Ciencias

Estudiantes de la Facultad de Ciencias tomaron este martes sus instalaciones académicas.

Las acciones de las alumnas y alumnos, son como forma de protesta para exigir justicia por una excompañera, quien presuntamente fue atacada por un profesor, aunque se sabe que la presunta agresión no ocurrió dentro de las instalaciones universitarias.

Señalan que la movilización busca visibilizar el caso y demandar acciones contundentes por parte de las autoridades universitarias ante hechos de violencia.

Información en desarrollo...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí