Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Alumnos y alumnas toman la Facultad de Ciencias

Exigen justicia por una excompañera, quien presuntamente fue atacada por un profesor

Por PULSO

Febrero 10, 2026 02:20 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

Estudiantes de la Facultad de Ciencias tomaron este martes sus instalaciones académicas.

Las acciones de las alumnas y alumnos, son como forma de protesta para exigir justicia por una excompañera, quien presuntamente fue atacada por un profesor, aunque se sabe que la presunta agresión no ocurrió dentro de las instalaciones universitarias. 

Señalan que la movilización busca visibilizar el caso y demandar acciones contundentes por parte de las autoridades universitarias ante hechos de violencia.

Información en desarrollo... 

SLP

PULSO

Exigen justicia por una excompañera, quien presuntamente fue atacada por un profesor

SLP

Ana Paula Vázquez

Datos oficiales muestran aumento en violencia sexual en San Luis Potosí, motivando la reforma.

SLP

Rolando Morales

Se extiende desde el Mercado San Luis 400 hasta la calle Coronel Otañón

SLP

Redacción

La Defensoría de Derechos Universitarios decidió inhabilitarlo de toda actividad docente y/o académica