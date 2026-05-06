Aparece peligroso socavón en la Col. Juan Sarabia

En la calle Artículo 123, en la colonia Juan Sarabia, se formó un boquete que, de acuerdo con vecinos, habría sido provocado por el colapso del drenaje en la zona.

Aunque los residentes señalan que el problema persiste desde hace varias semanas, explicaron que en un inicio se podía observar el paso de aguas residuales a través de un pequeño hueco; sin embargo, con el paso de los días, el sitio se fue cubriendo de basura.

Ante el riesgo, algunas personas colocaron tierra, piedras, palos y cartón para alertar a los automovilistas sobre el desperfecto.

Indicaron que el reporte fue realizado tanto al Interapas como al Ayuntamiento; no obstante, hasta el momento no han recibido respuesta por parte de ninguna autoridad.

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De acuerdo con los testimonios, el año pasado en ese mismo punto se aplicó un parche de asfalto debido a la presencia de un bache, por lo que desconocen si el actual hundimiento se debe al reblandecimiento del suelo o a la falta de mantenimiento de la vialidad.

Ante esta situación, solicitaron el apoyo del gobierno municipal y del Interapas para que se realice el reencarpetamiento de la calle, ya que aseguran que desde el año anterior este sector ha enfrentado problemas relacionados con fugas de drenaje, las cuales atribuyen a la falta de limpieza en el sistema de alcantarillado.

Asimismo, comentaron que en esta temporada se ha intensificado un fuerte olor a drenaje, lo que refuerza la sospecha de una falla en la red sanitaria de la zona.