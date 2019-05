Aplaudidores del régimen callaron ante quiebra en sector salud, dice AMLO en SLP

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de "los aplaudidores del régimen corrupto", quienes ante el robo del presupuesto para comprar medicinas, "se quedaron callados como momias".

"Dejaron en bancarrota todo el sistema de salud (...) no hay medicinas, no porque falte el presupuesto, sino porque se robaron hasta el dinero de las medicinas", señaló.

"Ahora reclaman mucho, antes se callaban como momias los aplaudirles del régimen corrupto y ahora gritan como pregoneros; piensan que somos iguales, pero se equivocan, se van a quedar con las ganas. ¡La Cuarta Transformación va porque va!", declaró.

En la plaza Fundadores de esta capital, López Obrador aseguró que se resolverá el problema en el sector.

Acompañado por el gobernador Juan Manuel Carreras López, el presidente López Obrador realizó dos consultas públicas a mano alzadas; en la primera, sus simpatizantes decidieron que la zona de San Miguelito sea declarada Área Natural Protegida.

En la segunda, se votó por dejar atrás la confrontación y se trabaje en unidad por el interés de la nación, ello ante las rechiflas al gobernador Carreras y al presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava.

El mandatario también se comprometió a que no habrá "fracking" ni mineras tóxicas que contaminen el medio ambiente.