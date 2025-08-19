Aplica GCM operativo “Relámpago”en Pozos

La Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos aplica el operativo “Relámpago” para vigilar puntos estratégicos del municipio como plazas, jardines, centros comerciales, bancos y tiendas de conveniencia.

Se aseguró también que sí se destinan agentes de vialidad a cruceros conflictivos. Durante estos operativos, se han detectado casos como el de varios menores de edad involucrados en asaltos a tiendas de conveniencia, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía correspondiente. Estos incidentes fueron reportados por personal de las propias tiendas. En materia de vialidad, la Guardia Civil de Pozos informó que los fines de semana se refuerza la presencia de elementos de vialidad en calles como Santa María del Río, La Placita y vías aledañas, debido a la instalación del tianguis sabatino y dominical.

“Se pone especial atención en las vialidades que rodean la plaza principal, ya que durante estos días se registra una alta afluencia de personas en la zona”, afirmó personal de la corporación municipal. Sin embargo, el domingo pasado a la 1:33 de la tarde, no fue posible ubicar a agente alguno en el cruce de Julián de los Reyes y Camino Antiguo a Santa María del Río, como tampoco en otros cruces cercanos a la Presidencia Municipal. Los únicos dos oficiales policiacos hacían guardia en el acceso principal a la sede del gobierno poceño.

La Guardia Civil informó que en el resto de la zona urbana de Pozos también se asignan elementos de vialidad cerca del antiguo Rastro Municipal en donde los fines de semana se instala un extenso tianguis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“El objetivo es evitar el aparcamiento de automóviles en doble fila y garantizar la fluidez vehicular en la zona”, concluyó la corporación.