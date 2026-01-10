logo pulso
Aplica SSPC hasta 12 multas diarias por invadir banquetas

Se busca garantizar espacios seguros a los peatones: Villa Gutiérrez

Por Rolando Morales

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Aplica SSPC hasta 12 multas diarias por invadir banquetas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí aplica entre 10 y 12 sanciones diarias en el Centro Histórico a conductores que estacionan sus vehículos sobre la banqueta, informó su titular Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario señaló que el operativo es permanente y forma parte de un proceso diario de "limpieza de banquetas" para garantizar espacios seguros a las personas peatones.

Recordó que la corporación también ha retirado unidades cerca de agencia de autos 

y seminuevos, donde fueron remolcadas cuatro unidades estacionadas irregularmente recientemente.

Villa Gutiérrez insistió en que el reglamento se aplica de forma pareja a comercios y particulares, incluidos negocios como agencias de vehículos automotor, que también son sujetos a infracción cuando ocupan áreas peatonales.

El secretario enfatizó que estacionarse "un minuto" no exime de sanción, ya que la obstrucción obliga a peatones a bajar a la vialidad y aumenta el riesgo de accidentes.

