logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aplican la vacuna triple viral para menores de 6 años

Las medidas se toman en el municipio de Soledad, para evitar brotes y contagios de sarampión

Por Leonel Mora

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Aplican la vacuna triple viral para menores de 6 años

El Ayuntamiento de Soledad, a través de su Servicio Médico, informó que no existen casos confirmados de sarampión en este municipio, sin embargo, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y los Servicios de Salud del Estado, se aplicará la vacuna triple viral a menores de seis años que no tengan su esquema de vacunación completo. El Servicio Médico trabajará con la Dirección de Educación y Acción Cívica para realizar jornadas de vacunación contra sarampión, rubéola y paperas en jardines de niños del municipio y así fortalecer, la prevención ante estas enfermedades, además de dialogar con las y los padres de familia para fortalecer la cultura de cuidado y alerta ante síntomas que puedan aparecer en infantes.

Las jornadas de vacunación se complementarán con la aplicación de dosis contra la influenza, ya que es en este mes de enero cuando suelen generarse repuntes de enfermedades respiratorias, aunque el Servicio Médico inició desde octubre del año pasado con la vacunación contra la influenza y el neumococo.

Durante el reciente periodo vacacional, el Servicio operó con normalidad y registró solamente algunos casos de enfermedad respiratoria "normal" con aislamiento, pero ningún caso de Covid-19 o de influenza, gracias a la participación de la población en medidas de prevención y el cuidado de la salud.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos
    Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos

    Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos

    SLP

    Pulso Online

    Alejandro Zermeño ofreció al gremio beneficios "en la medida de las posibilidades"

    Evita el PRI ahondar sobre veto a Ley Gobernadora
    Evita el PRI ahondar sobre veto a Ley Gobernadora

    Evita el PRI ahondar sobre veto a "Ley Gobernadora"

    SLP

    Martín Rodríguez

    Señalan que el tricolor está a favor de que la vida política sea una oportunidad para todos los géneros

    Uso de factureras, de lo más recurrente en sector público, admite IFSE
    Uso de factureras, de lo más recurrente en sector público, admite IFSE

    Uso de "factureras", de lo más recurrente en sector público, admite IFSE

    SLP

    Redacción

    Auditores detectaron también falta de documentación fiscal y administrativa que ampare las operaciones, señaló Lecourtois López

    Retiró SCT casitas para perros por mal aspecto": AC
    Retiró SCT casitas para perros por mal aspecto": AC

    Retiró SCT casitas para perros por "mal aspecto": AC

    SLP

    Rolando Morales

    Fue por un en el evento oficial de entrega de camiones urbanos, señalan