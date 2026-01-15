Aplican la vacuna triple viral para menores de 6 años

El Ayuntamiento de Soledad, a través de su Servicio Médico, informó que no existen casos confirmados de sarampión en este municipio, sin embargo, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y los Servicios de Salud del Estado, se aplicará la vacuna triple viral a menores de seis años que no tengan su esquema de vacunación completo. El Servicio Médico trabajará con la Dirección de Educación y Acción Cívica para realizar jornadas de vacunación contra sarampión, rubéola y paperas en jardines de niños del municipio y así fortalecer, la prevención ante estas enfermedades, además de dialogar con las y los padres de familia para fortalecer la cultura de cuidado y alerta ante síntomas que puedan aparecer en infantes.

Las jornadas de vacunación se complementarán con la aplicación de dosis contra la influenza, ya que es en este mes de enero cuando suelen generarse repuntes de enfermedades respiratorias, aunque el Servicio Médico inició desde octubre del año pasado con la vacunación contra la influenza y el neumococo.

Durante el reciente periodo vacacional, el Servicio operó con normalidad y registró solamente algunos casos de enfermedad respiratoria "normal" con aislamiento, pero ningún caso de Covid-19 o de influenza, gracias a la participación de la población en medidas de prevención y el cuidado de la salud.