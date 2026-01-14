logo pulso
Retiró SCT casitas para perros por "mal aspecto": AC

Fue por un en el evento oficial de entrega de camiones urbanos, señalan

Por Rolando Morales

Enero 14, 2026 01:23 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

La Asociación Civil 'La Casa de Lili' acusó a personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal de haber retirado sin aviso previo tres casitas de madera instaladas para perros en situación de calle en la zona de paraderos ubicada detrás del Museo del Ferrocarril.

De acuerdo con testimonios recopilados por el colectivo, la remoción habría sido instruida por la titular Araceli Martínez Acosta bajo el argumento de que las estructuras "daban mal aspecto" en el evento oficial de entrega de camiones urbanos celebrado el pasado lunes.

La agrupación lamentó que decisiones vinculadas a la imagen pública prevalezcan por encima del bienestar animal. Recordó que San Luis Potosí enfrenta una crisis de sobrepoblación, con cerca de 480 mil perros y gatos viviendo en las calles, y afirmó que ocultar la problemática no contribuye a resolverla.

Las casas retiradas habían sido colocadas el sábado 10 de enero, indicó la organización, con el propósito de proteger del frío y la intemperie a un grupo de perros adultos, enfermos e inofensivos que habitan de manera permanente en el lugar.

La asociación asegura que el espacio es público, destinado a transporte urbano, y que la intervención no afectaba ni a peatones ni a la operación de rutas.

Tras la difusión del caso en redes sociales, la presión ciudadana y la intervención de medios, la agrupación reportó que las casitas reaparecieron y ya fueron reinstaladas. Sin embargo, exigieron reposición del costo del material y garantías para que este tipo de acciones no se repita.

El colectivo señaló que las acciones contaron con el respaldo del Ayuntamiento capitalino y subrayó que las estructuras estaban identificadas con nombre y teléfono de la organización, además de ocupar un área aproximada de apenas 3 por 1 metros.

'La Casa de Lili' reiteró que seguirá impulsando esfuerzos comunitarios en favor de los perros callejeros e insistió en que la problemática requiere políticas públicas sostenidas y no medidas basadas en apariencia o conveniencia institucional.

