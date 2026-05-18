Aplican multas por obstruir Las Vías

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí ya aplica sanciones en la zona del tianguis de Las Vías, sobre la avenida Hernán Cortés, debido al uso de espacios federales como estacionamiento, informó el titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario explicó que desde hace aproximadamente dos meses se implementó un operativo permanente enfocado en la recuperación de banquetas y espacios peatonales en distintos puntos de la ciudad, particularmente en el Centro Histórico, con el objetivo de garantizar el libre tránsito de peatones y respetar áreas destinadas para personas

con discapacidad.

Detalló que las acciones también contemplan el retiro de vehículos estacionados en esquinas o cruces peatonales, zonas que, señaló, suelen ser invadidas de manera irregular.

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