Aplican Plan DN-III en Matehuala; buscan evitar actos de vandalismo

Matehuala.- El Ejército Mexicano aplica el Plan DN-III-E, en ese municipio, tras una tromba que dejó más de 300 vehículos afectados y medio centenar de negocios dañados.

Las autoridades estatales informaron que de manera preventiva, se realizan recorridos motorizados con el fin de evitar actos de vandalismo, al señalar que se coordinan acciones de apoyo con despensas.

Señalaron que participan 130 elementos del 40 Batallón de Infantería, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, además de elementos militares del 11 Batallón de la Policía Militar con sede en Apodaca, Nuevo León.

Personal militar realizan labores de remoción de escombros, con el apoyo de 15 grúas, mientras que médicos atienden a la población.

Tras encabezar la reunión interinstitucional de Protección Civil luego del fenómeno natural que afectó este municipio la tarde de este jueves, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, instruyó a diversas dependencias para proporcionar todas las facilidades y desplegar las acciones necesarias para atender a la población afectada, al tiempo en que mostró su solidaridad con las familias perjudicadas por los daños materiales.

Durante la atención a medios que encabezó el mandatario estatal, señaló que no hay daños de gravedad reportados y no se afectó la integridad de las personas, ni la vida de los habitantes de este municipio, no obstante, inmediatamente comenzaron las acciones integrales para rehabilitar las calles, retiro de árboles, y una barda de un plantel que fue dañada.

El gobernador del estado dijo que el reporte preliminar, según información de las Secretaría General de Gobierno, del Ayuntamiento y de la Secretaría de Seguridad Pública Del Estado, es que cerca de 300 vehículos habían sido arrastrados por la corriente de agua, y que durante la noche se trabajó con grúas y equipo para dejar transitables las calles, ordenar otras unidades dañadas y que algunos ya habían sido entregados a sus dueños.

Informó que según reportes de Protección Civil la tarde de este jueves en Matehuala llovió el 40 por ciento de lo que generalmente llueve en un año en esta zona, y que por lo pronto durante este fin de semana no se tienen reportes de probabilidades de lluvia, lo que facilitará trabajos de limpieza y recuento de daños.

Carreras López, en compañía de la Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF, Lorena Valle Rodríguez, manifestó que tampoco se han reportado daños graves a casas habitación pero que continúan atentos en caso de que más adelante se lleguen a presentar algunos reportes, y así fuera, sean atendidos por parte del Ayuntamiento y por el propio Gobierno del Estado.

En cuanto a los servicios básicos, manifestó que no se ha interrumpido el servicio del agua, sin embargo, prestarán especial atención en conjunto con los servicios de salud y Coepris para que se revise la calidad del agua, ya que cuando hay fenómenos de esta naturaleza se debe revisar sobre todo para efectos de cloración y potabilización en caso de ser necesario.

La telefonía y la electricidad se encuentran funcionando también de manera normal, pero en el tema de drenaje, aseguró que es en el que se deberán realizar más trabajos durante el fin de semana, en las próximas horas estará llegando maquinaria para colaborar con el Ayuntamiento durante este fin de semana para realizar trabajos de desazolve, de manera que este lunes quede restablecido este servicio.

En cuanto a las escuelas, manifestó que ha girado instrucciones al Secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, para que a través de todos los jefes de sector y supervisores hagan un recuento de daños escuela por escuela y comenzar labores de limpieza desde hoy mismo para garantizar que el lunes continúen con sus labores cotidianas.

Sobre los servicios de salud, se encuentran funcionando al 100 por ciento y operando con normalidad, solo se realizan labores de limpieza.

Finalmente, manifestó que, al momento, todas las calles se encuentran circulables, aunque aún se realizan labores de limpieza, trabajos que se llevarán a cabo durante este fin de semana para que a más tardar el lunes quede restablecida la circulación normal por todas las arterias de la ciudad.

Estuvo acompañado por el Presidente Municipal de Matehuala, Roberto Alejandro Segovia Hernández; el Coordinador Estatal de Protección Civil, Ignacio Benavente Duque; el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías; el Secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, entre otros funcionarios federales, estatales y municipales.