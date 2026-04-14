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Aplican sanción al autor de verter pintura a un árbol

Por Rolando Morales

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
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Aplican sanción al autor de verter pintura a un árbol

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que ya fue aplicada una sanción económica por el caso de daño a un árbol en la calle Simón Bolívar, en el Centro Histórico, donde la semana pasada se vertió pintura sobre un ejemplar.

El funcionario detalló que la multa inicial asciende a alrededor de 8 mil pesos, correspondiente específicamente por el vertimiento de pintura, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de Parques y Jardines y la Ley de Ingresos municipal.

Explicó que, tras una denuncia ciudadana, personal del área acudió de inmediato para atender la situación, detectando una cantidad considerable de pintura en la base del árbol. Ante ello, se solicitó al propietario del negocio, donde se realizaban trabajos de remodelación, que llevará a cabo acciones de limpieza y remediación del suelo afectado.

Azuara indicó que el caso no está cerrado, ya que se dará seguimiento técnico al estado del árbol, una magnolia de aproximadamente cuatro metros de altura. En ese sentido, advirtió que, en caso de detectarse daños posteriores, el responsable deberá cubrir el costo correspondiente e incluso reponer el ejemplar.

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"El objetivo es dejar un antecedente; si el árbol presenta afectaciones más adelante, también se tendrá que responder por ese daño", puntualizó.

El director señaló que este tipo de incidentes comienzan a ser más visibles, y aunque el vertimiento de pintura es un caso poco común, sí existen otras prácticas recurrentes que afectan al arbolado urbano, como el uso de agua con detergentes o residuos de limpieza que se arrojan en jardineras.

Finalmente, adelantó que se trabajará en coordinación con comerciantes del Centro Histórico para promover el cuidado de los árboles, mediante la entrega de información y lineamientos que eviten este tipo de afectaciones.

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