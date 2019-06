Aplican sanciones administrativas a seis bares y antros por violar disposiciones municipales

El Ayuntamiento capitalino, por medio de su Dirección General de Comercio, realizó un operativo nocturno para revisar el estatus que guarda cada centro nocturno, bares y tiendas de conveniencia con venta de alcohol, para garantizar que estén cumpliendo con la ley y cuenten con los permisos correspondientes.

En este caso, iniciaron una revisión en los negocios que se ubican principalmente en las avenidas Himalaya y Carranza, así como Morales Saucito y otras zonas de la ciudad.

En el operativo se verificó que los establecimientos cumplieran con lo estipulado en el reglamento, que contaran con sus documentos vigentes y se les hizo la observación para que efectúen el cierre del lugar a la hora establecida, al igual que moderaran el volumen.

En dicho recorrido no se encontraron menores de edad, ni violaciones al reglamento mayores, por lo que en esta ocasión no hubo motivos de clausura y se reiteró que la únicas sanciones fueron las siguientes: dos por no contar con licencia de funcionamiento vigente, dos por violar el giro comercial y dos más por no contar con permiso para un anuncio publicitario, según se informó.