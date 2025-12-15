Aplicarán urbanismo "táctico" en Morales

Josué Santiago, Coordinador de Proyectos del colectivo Derechos Urbanos, informó que en los próximos días se llevará a cabo una intervención de urbanismo táctico en la Glorieta Morales junto con autoridades municipales, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos para peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y automovilistas.

Explicó que la propuesta contempla la aplicación de pintura temporal y la colocación de diversos elementos físicos que permitirán visualizar cómo podría funcionar un mejor diseño de esta glorieta. Señaló que se trata de una propuesta que ya fue presentada ante el Instituto Municipal de Planeación (INPLAN) y que permanecerá abierta a la retroalimentación ciudadana hasta el próximo 19, fecha en la que se espera recibir propuestas sobre el diseño de banquetas, el ancho de los cruces peatonales, la ubicación de volados, espacios para taxis, transporte público y la integración segura de ciclistas.

Santiago destacó que el objetivo principal es que cada tipo de usuario cuente con infraestructura específica que le brinde mayor protección y ayude a salvar vidas.

En ese sentido, informó que la intervención funcionará como un laboratorio urbano y que el día 19 se invita a la sociedad civil a participar activamente en la intervención, la cual entrará en operación a partir de la madrugada de ese mismo día.

El Coordinador de Proyectos indicó que los principales problemas detectados en el estudio previo son la ausencia de segregación de carriles para ciclistas, el reducido espacio en las banquetas y la insuficiencia de los cruces peatonales para el alto flujo de personas que se dirigen, entre otros destinos, al Hospital Central. Ante ello, la propuesta busca ampliar banquetas, extender los cruces peatonales y reducir los radios de giro, ya que actualmente son demasiado amplios y generan conflictos viales al limitar la visibilidad entre peatones y vehículos.

Asimismo, señaló que el diseño actual propicia altas velocidades, por lo que se plantea incorporar reductores físicos de velocidad que permitan a los automovilistas anticiparse al llegar a las intersecciones, mejorar la visibilidad y favorecer un flujo vehicular más seguro.