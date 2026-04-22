Apoya Concejo Mpal. al ITSSLP en reforestación

El gobierno de Villa de Pozos participó como invitado en una Jornada de Ecología organizada por el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí (ITSSLP) en la cual habrá conferencias, pláticas y campañas orientadas al cuidado del medio ambiente.

La administración poceña que encabeza la diputada local con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas, propuso impulsar un programa de reforestación en colaboración con estudiantes, docentes y trabajadores de dicha institución académica.

Tanto la comunidad académica como autoridades municipales coincidieron en la importancia de fomentar prácticas responsables con el medio ambiente, destacando el papel fundamental de las nuevas generaciones en la preservación de los recursos naturales y la construcción de "una cultura ambiental sólida".

La concejal Patricia Aradillas manifestó que, a través de la Dirección de Gestión Ambiental del gobierno municipal se buscará realizar una campaña de reforestación en conjunto con Instituto Tecnológico Superior para recuperar áreas verdes y construir una conciencia ecológica perdurable en la comunidad.

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