Aprueba Cabildo, entrega del premio "Alma Irene Nava Bello"

En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, aprobó por unanimidad la publicación de la convocatoria para el Premio Municipal de las Mujeres "Alma Irene Nava Bello" 2026, iniciativa presentada por la Comisión Permanente de Atención a las Mujeres, con el objetivo de reconocer la labor y trayectoria de mujeres y colectivas que contribuyen al desarrollo, la igualdad y el bienestar en la Capital.

Durante la trigésima segunda sesión ordinaria, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, destacó la relevancia de este reconocimiento institucional, al subrayar que visibiliza las acciones que realizan tanto mujeres en lo individual como organizaciones y grupos en favor de las mujeres.

Por su parte, la Regidora Luz Magdalena Cisneros Jiménez, presidenta de la Comisión promotora, enfatizó la importancia de reconocer la trayectoria y el impacto tangible de mujeres, organizaciones, agrupaciones y colectivas que han transformado positivamente la ciudad. Asimismo, exhortó a las y los integrantes del Cabildo a motivar la participación de mujeres para postularse de manera individual o colectiva y fortalecer este ejercicio de reconocimiento público.

El Premio Municipal de las Mujeres "Alma Irene Nava Bello" 2026 se entrega anualmente en el marco del Día Internacional de la Mujer y contempla dos categorías: individual y colectiva. Entre las novedades de la convocatoria aprobada destacan la ampliación del plazo de registro, así como del horario para la recepción de documentación, con el fin de facilitar la participación de las interesadas.

Al presentar el dictamen, la Regidora Cisneros Jiménez señaló que la convocatoria representa un mensaje claro del municipio para reconocer, valorar y celebrar el trabajo de las mujeres que transforman la comunidad desde una perspectiva de género, impulsando el liderazgo, el compromiso y acciones concretas que impactan la vida de mujeres, adolescentes y niñas. Añadió que este reconocimiento busca visibilizar y honrar trayectorias y aportaciones desde distintos ámbitos, y refrenda el compromiso del Cabildo con la promoción de los derechos de las mujeres y su participación activa en la vida social, comunitaria y pública de San Luis Potosí.