Aprueba Cabildo medidas para incrementar número de árboles

En sesión ordinaria, el Cabildo de la capital aprobó por unanimidad declarar el 10 de julio de cada año como Día Municipal del Árbol, además de que también aprobó el Reglamento del Consejo Consultivo para la Protección de Parques y Arbolado Urbano del Municipio de San Luis Potosí.

Estas dos acciones permitirán mejorar y reforzar las políticas públicas de protección a ejemplares vegetales de la mano de organizaciones nacionales e internacionales como Reforestamos A. C., Arbor Day Foundation, Tree Cities of the World y la propia Found and Agriculture Organization (FAO) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este jueves, precisamente, dio inicio en esta capital un foro con personas expertas a nivel mundial en el diseño de estrategias para acrecentar, conservar y mejorar el número de árboles existentes en entornos urbanos.

San Luis Potosí, desde ahora, forma parte de la red mundial de Tree Cities of the World al igual que otras 26 ciudades mexicanas y 210 a nivel mundial repartidas en 24 países.

En este marco, el Ayuntamiento potosino promoverá diversas acciones de protección del arbolado urbano incluyendo el registro e identificación, mediante placas metálicas con códigos QR, de árboles representativos y que tengan valor histórico, turístico y natural en nuestro entorno.

Otras actividades que realizarán las y los participantes en el foro que hoy inició, son las visitas a los jardines de la Vida y del Arte, ubicados al poniente de la capital.