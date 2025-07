Bitcoin logra nuevo máximo histórico por fuerte demanda institucional

Bitcoin ha marcado un nuevo máximo histórico este 10 de julio, rompiendo la marca de los 113 mil 784 dólares por unidad. Con esta cifra, deja atrás su anterior récord de 112 mil 40 dólares, en un movimiento que ha sorprendido incluso a los analistas más optimistas, comentó Antonio Di Giacomo, Analista de Mercados Financieros para LATAM en XS.

El aumento ha sido impulsado en gran parte por una fuerte demanda institucional y una combinación de factores técnicos, financieros y políticos que han dado soporte al activo digital, agregó el especialista.

Explicó que empresas que ya contaban con exposición, como MicroStrategy, han incrementado sus posiciones, y otras compañías inesperadas, como GameStop, se han sumado a esta ola compradora con adquisiciones millonarias.

Esta tendencia ha consolidado a Bitcoin no solo como un activo especulativo, sino como una reserva de valor que empieza a formar parte de estrategias patrimoniales más amplias.

Factores que impulsan a Bitcoin

El impulso también se ha visto reflejado en el auge de fondos cotizados (ETF) centrados en Bitcoin. Estos vehículos financieros han captado flujos importantes de capital en las últimas semanas.

Además, la propuesta de nuevos fondos por parte de actores influyentes, como Trump Media, que prepara un ETF enfocado en criptomonedas, ha añadido más presión alcista al mercado, al tiempo que refuerza el perfil institucional del activo.

En el plano regulatorio, los inversionistas han recibido con optimismo los recientes cambios por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que ha flexibilizado su postura hacia la banca y las criptomonedas.

La eliminación de ciertas exigencias para las entidades financieras que deseen operar con activos digitales ha sido interpretada como una señal de apertura por parte del sistema financiero tradicional, lo que ha ayudado a reducir la percepción de riesgo.

Bitcoin ante la incertidumbre en el contexto macroeconómico

No obstante, este rally no ocurre en un vacío, advierte Di Giacomo. El contexto macroeconómico global continúa siendo incierto, en especial por las tensiones comerciales que ha reactivado el presidente Donald Trump con el anuncio de nuevos aranceles que entrarán en vigor en agosto.

Esta situación genera inquietud en los mercados, y aunque Bitcoin ha reaccionado inicialmente como activo de riesgo, su recuperación rápida sugiere también un creciente perfil como refugio financiero ante la incertidumbre.

La atención del mercado ahora se dirige hacia la llamada "Semana de las Criptomonedas", que comienza el próximo 14 de julio. Se espera que durante estos días se presenten nuevas propuestas regulatorias en Estados Unidos y se lleven a cabo audiencias clave en el Congreso.

La evolución de estas discusiones será fundamental para el rumbo de los precios y la confianza del mercado cripto en el corto plazo.

Mientras tanto, los analistas técnicos observan con atención niveles clave. Bitcoin podría consolidar su precio en torno a los 113 mil dólares si se mantiene el impulso actual, pero también advierten que una corrección podría presentarse si se combina una toma de ganancias masiva con noticias adversas desde el frente regulatorio o político.