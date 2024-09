Aprueban diputados 85.6 mdp a Villa de Pozos, sin plan de gasto

El Presupuesto de Egresos de Villa de Pozos dependerá solamente del Concejo Municipal de Villa de Pozos, declaró la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda del Congreso del Estado. Este viernes, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos del nuevo municipio.

"No nos corresponde al Congreso como tal, es una de las principales tareas que tendrá el Concejo Municipal, empezar a trabajar desde el día uno que ellos empiecen a operar como municipio autónomo, nosotros no tendríamos en qué manera intervenir", declaró.

En la Sesión Ordinaria No. 4 del Congreso del Estado, el Pleno aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos de Villa de Pozos para el último trimestre del año.

Esta ley contempla un ingreso total de 85 millones 630 mil 529.93 pesos, de los cuales se prevé que 25 millones 728 mil 039 provengan de ingresos propios, mientras que el restante, 59 millones 922 mil 490.93, vendrán participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

"De momento tenemos esos datos que vierte el municipio de San Luis Potosí y la Secretaría de Finanzas (para definir los ingresos), yo considero que es un monto apropiado para que pueda operar los últimos tres meses del año", señaló Dulcelina Sánchez.