FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Aprueban diputados locales Sistema Estatal de Cuidados

Por Samuel Moreno

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Aprueban diputados locales Sistema Estatal de Cuidados

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma constitucional que crea el Sistema Estatal de Cuidados, con el objetivo de reconocer y garantizar el derecho al cuidado en San Luis Potosí.

La iniciativa, impulsada por el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, modifica el Artículo 12 Bis de la Constitución local para establecer que toda persona tiene derecho a cuidar, ser cuidada y al autocuidado, en condiciones de dignidad, igualdad y corresponsabilidad social.

El legislador destacó que esta reforma tiene un carácter histórico, al reconocer el trabajo de cuidados como una función social esencial y no como una obligación individual. Recordó que, por décadas, estas labores han recaído principalmente en las mujeres, lo que ha generado desigualdad y un profundo desgaste emocional.

Con esta modificación, se sientan las bases para la creación del Sistema Estatal de Cuidados, que contempla la profesionalización de las personas cuidadoras, servicios públicos accesibles y un financiamiento progresivo garantizado por el Estado.

Durante la sesión, integrantes del colectivo Cuidadoras Potosinas y de la Comunidad Terapéutica Vista Hermosa acompañaron la aprobación del dictamen, tras haber participado en el proceso de construcción de la iniciativa.

"Con este acto, el Congreso reconoce a quienes han sostenido la vida en silencio. El cuidado deja de ser invisible y se convierte en un derecho. San Luis Potosí da un paso hacia un Estado más humano, solidario y justo", expresó Gama Basarte.

