Aprueban en comisiones el sistema de cuidados

San Luis Potosí podría ser el primer estado del país en reconocer formalmente el derecho al cuidado en su Constitución. Este domingo, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos aprobaron un dictamen que modifica el artículo 12 y sienta las bases para la creación del Sistema Estatal de Cuidados. La iniciativa será votada por el Pleno del Congreso este lunes 15 de diciembre.

El proyecto consolida dos iniciativas presentadas por los diputados Roberto Cáceres Castillo y Marco Antonio Gama Basarte, que buscan garantizar que todas las autoridades del estado reconozcan, protejan y promuevan el derecho al cuidado, así como el autocuidado.

La reforma define tres áreas principales: el cuidado de personas en situación de dependencia, el reconocimiento de quienes asumen labores de cuidado —incluyendo su carácter laboral y remunerado— y el autocuidado, entendido como responsabilidad del Estado mediante políticas públicas sobre alimentación, descanso y bienestar integral. Estas bases se derivan de un amparo de 2023 que consolidó al cuidado como un derecho autónomo.

El dictamen también propone la creación de un Sistema Estatal de Cuidados, con presupuesto anual asignado y un plazo de 180 días para ajustar la normatividad y la administración. De aprobarse, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación, aunque su implementación se ajustará a los artículos transitorios que acompañan la iniciativa.

Las y los diputados coincidieron en la urgencia de que el derecho al cuidado no quede solo en el papel. "No basta con aprobarlo; debe ser una política pública con respaldo real", señaló Marco Gama Basarte, quien indicó que el sistema busca distribuir la responsabilidad entre el Estado, los municipios, la sociedad y los sectores público y privado, incorporando perspectiva de género, enfoque interseccional y financiamiento progresivo.