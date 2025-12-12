Aprueban en comisiones la "Ley Gobernadora"

La Comisión de Puntos Constitucionales junto con la de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso aprobó por mayoría la iniciativa de que en 2027 todas las candidaturas a la gubernatura sean encabezadas por mujeres.

Se expuso que la reforma garantiza la paridad de género en la postulación a la gubernatura y para la integración de ayuntamientos.

El dictamen, se informó, se sustenta en mandatos constitucionales federales, estándares internacionales y criterios jurisdiccionales que obligan a garantizar la igualdad sustantiva y a eliminar barreras de participación para mujeres.

En la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron cinco votos a favor, uno en contra y una abstención. En la de Régimen Interno y Asuntos Electorales, cuatro diputados votaron a favor y dos en contra y con ello, se aprobó por mayoría el dictamen.

Carlos Arreola (Morena) explicó que su abstención obedeció a que su bancada aún no ha definido una postura. "Yo voy a votar como me lo indique mi presidenta Rita".

Héctor Serrano (PVEM) señaló que "es impresionantemente absurdo y grosero que cuando se habla de entregarle una posición a las mujeres se hable de cuotas".

Nancy Jeanine García de Morena, explicó que votó en contra por razones personales y técnicas al considerar que "no es necesario una ley en ese sentido. El tema ya está establecido en otras disposiciones y debería esperarse la armonización con la reforma electoral federal".

Rubén Guajardo del PAN adelantó que en el Pleno su bancada fijará un posicionamiento. Agregó que existen vías como las acciones de inconstitucionalidad, que pueden ser promovidas por partidos nacionales.