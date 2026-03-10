Aprueban reforma que permite "chapulinear" a diputados

El Congreso del Estado aprobó una reforma que permitirá a las y los diputados cambiar de bancada durante la misma legislatura, una modificación que abre la puerta a reacomodos en la correlación de fuerzas del Poder Legislativo y que generó críticas por considerar que puede desdibujar la voluntad del electorado.

Con 18 votos a favor y 8 en contra, el pleno avaló cambios al artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para permitir que los legisladores renuncien al grupo parlamentario con el que llegaron al cargo y decidan si se integran a otra bancada o permanecen como diputados sin partido, una posibilidad que hasta ahora estaba restringida.

En el peno, el dictamen obtuvo tres votos en contra del PAN; dos del PRI y tres de Morena.

Durante la discusión, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, manifestó el rechazo de su bancada al advertir que la reforma distorsiona la decisión de los votantes, quienes emiten su sufragio por candidaturas respaldadas por partidos políticos o por aspirantes independientes.

El legislador panista sostuvo que permitir cambios de grupo parlamentario durante el ejercicio del cargo puede debilitar la disciplina partidista y alterar las plataformas políticas con las que las fuerzas políticas compitieron en las elecciones.

En contraste, el diputado de Movimiento Ciudadano y promovente de la iniciativa, Marco Antonio Gama Basarte, defendió la modificación al señalar que busca garantizar la libertad política de los legisladores, al eliminar la restricción que obligaba a quienes abandonaban su grupo parlamentario a permanecer sin partido hasta el final del periodo legislativo, y afirmó que el cambio armoniza la legislación local con criterios que ya operan en el Congreso de la Unión.