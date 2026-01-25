logo pulso
AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

SLP

Arman plan para el manejo de residuos del "Paseo a la Presa"

Será un instrumento que busque ordenar su conservación, uso y actividades permitidas

Por Rolando Morales

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Arman plan para el manejo de residuos del "Paseo a la Presa"

Autoridades estatales y municipales comenzaron la elaboración del plan de manejo del área natural protegida "Paseo a la Presa", un instrumento que busca ordenar su conservación, uso y actividades permitidas. Los trabajos se realizan en coordinación con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Gobierno de la Capital.

De acuerdo con Jaime Mendieta Rivera, titular de esta última dependencia, el proceso parte de la revisión de antecedentes legales y de las controversias que en años anteriores involucraron a esta zona. El objetivo central es asegurar la preservación del área y alinear su plan de manejo con el de la Sierra de San Miguelito.

El proyecto contempla la elaboración de inventarios de fauna y flora, estudios sobre la tenencia de la tierra y análisis de riesgos, así como la delimitación de zonas y subzonas dentro del polígono protegido. También se definirá el área de influencia, junto con las actividades permitidas y las que quedarán restringidas en cada espacio.

Además, se prevé integrar programas de investigación, educación ambiental, protección de los recursos naturales y aprovechamiento sustentable. El plan incluye lineamientos para actividades recreativas, culturales, artísticas y turísticas, así como un esquema de financiamiento para la administración del sitio y protocolos para la atención de contingencias y emergencias ambientales.

El documento final también establecerá horarios de visita, límites de uso y reglas específicas, en apego a las Normas Oficiales Mexicanas y a la zonificación que se defina para el área natural protegida.

