Armas, principal causa de homicidio en SLP

Por Rubén Pacheco

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Armas, principal causa de homicidio en SLP

Si bien el estado de San Luis Potosí registró un decremento de 51 por ciento en la investigación de homicidio doloso, respecto del 2024, las armas de fuego siguen siendo el principal medio por el que se comete dicho ilícito.

El informe anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), precisa que, en el 2024 se documentaron 377 denuncias por homicidio doloso, donde mayo fue el mes de mayor incidencia con 70 casos.

Del total, 282 de los ilícitos se perpetraron con arma de fuego, 45 con arma blanca y 50 con otro elemento.

En contraste, el año pasado la Fiscalía General del Estado (FGE), inició 185 carpetas de investigación por asesinato siendo enero el mes con más asuntos, al registrar 29 denuncias. De acuerdo con el reporte oficial, 132 se cometieron con arma de fuego, 22 con arma blanca y 31 con otro elemento.

Es decir, tanto en el 2024 como en el 2025 el uso de armas de fuego son la principal vía con que se cometen los homicidios intencionales en San Luis Potosí. Sólo el año pasado representaron el 71 por ciento.

