Arranca campaña antirrábica en Pozos

La plaza Las Águilas, en la primera sección de la colonia Rancho Viejo de Villa de Pozos, fue ayer el punto de arranque de la Semana de Vacunación Antirrábica y Esterilización que promueven los Servicios de Salud del Estado.

En el evento, la concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas informó que en este municipio ya se han aplicado mil 570 dosis; se han realizado 141 esterilizaciones y se han iniciado 131 procesos administrativos por casos de maltrato animal, aunque no precisó cuántos de estos últimos han derivado en sanciones para las personas infractoras.

La campaña tiene como objetivo "fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal".

Patricia Aradillas subrayó que la vacunación antirrábica de mascotas ayuda prevenir la propagación de la enfermedades que pueden afectar tanto a animales como a seres humanos, y agregó que, a su vez, la práctica de la esterilización es una herramienta fundamental para reducir la sobrepoblación y el sufrimiento de perros y gatos en situación de calle.

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A su vez, la titular de los Servicios de Salud del Estado, Leticia Mariana Gómez Ordaz, adelantó que habrá trabajo coordinado.

el gobierno de Villa de Pozos para acercar la campaña a la mayoría de las colonias, fraccionamientos y localidades rurales del municipio.