logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Fotogalería

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Arranca campaña antirrábica en Pozos

Por Leonel Mora

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Arranca campaña antirrábica en Pozos

La plaza Las Águilas, en la primera sección de la colonia Rancho Viejo de Villa de Pozos, fue ayer el punto de arranque de la Semana de Vacunación Antirrábica y Esterilización que promueven los Servicios de Salud del Estado.

En el evento, la concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas informó que en este municipio ya se han aplicado mil 570 dosis; se han realizado 141 esterilizaciones y se han iniciado 131 procesos administrativos por casos de maltrato animal, aunque no precisó cuántos de estos últimos han derivado en sanciones para las personas infractoras.

La campaña tiene como objetivo "fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal". 

Patricia Aradillas subrayó que la vacunación antirrábica de mascotas ayuda prevenir la propagación de la enfermedades que pueden afectar tanto a animales como a seres humanos, y agregó que, a su vez, la práctica de la esterilización es una herramienta fundamental para reducir la sobrepoblación y el sufrimiento de perros y gatos en situación de calle.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A su vez, la titular de los Servicios de Salud del Estado, Leticia Mariana Gómez Ordaz, adelantó que habrá trabajo coordinado.

 el gobierno de Villa de Pozos para acercar la campaña a la mayoría de las colonias, fraccionamientos y localidades rurales del municipio.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Clausuran "La casa de Oscar Burgos" tras operativo en centros nocturnos
    Clausuran "La casa de Oscar Burgos" tras operativo en centros nocturnos

    Clausuran "La casa de Oscar Burgos" tras operativo en centros nocturnos

    SLP

    Redacción

    Ocho establecimientos fueron inspeccionados; detectan faltas graves en seguridad y operación

    Manuel Velasco pide apoyar candidatura de Ruth González
    Manuel Velasco pide apoyar candidatura de Ruth González

    Manuel Velasco pide apoyar candidatura de Ruth González

    SLP

    El Universal

    El coordinador del PVEM en el Senado, destaca la importancia de la reciprocidad en alianzas electorales.

    Ayuntamiento asegura transparencia en subasta de terrenos
    Ayuntamiento asegura transparencia en subasta de terrenos

    Ayuntamiento asegura transparencia en subasta de terrenos

    SLP

    Pulso Online

    La comisión especial garantiza que la subasta se realice conforme a la normatividad y con claridad, asegura secretario general

    Foto del día | Niñez en pausa, autos en marcha
    Foto del día | Niñez en pausa, autos en marcha

    Foto del día | Niñez en pausa, autos en marcha

    SLP

    Citlally Montaño

    Menor trabaja en crucero y se expone al tráfico