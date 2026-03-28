Arranca recolección de residuos voluminosos

El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, anunció el arranque formal del programa "Operación Descacharrización", que iniciará este sábado a las 9:00 de la mañana en el fraccionamiento Bosque de Jacarandas, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la correcta disposición de residuos voluminosos.

El funcionario explicó que este programa permitirá a las y los habitantes deshacerse de objetos que no recoge el camión recolector tradicional, como colchones, muebles viejos, tazas de baño, madera, electrodomésticos y otros artículos en desuso, de manera completamente gratuita.

Mendieta Rivera indicó que la "Operación Descacharrización" se realizará todos los sábados en distintas colonias de la ciudad, mediante un esquema directo en el que el personal acude hasta los domicilios para recoger los objetos, siempre que los vecinos los coloquen al frente de sus viviendas. En casos de artículos pesados, el propio equipo municipal apoya en su traslado.

Señaló que, previo a su arranque formal, el programa ya se implementó en dos colonias, donde se recolectaron cerca de 10 toneladas de residuos en cada una. Incluso, destacó que durante una de estas jornadas se retiró un piano, lo que ejemplifica el tipo de objetos que pueden ser atendidos, especialmente en apoyo a personas que no cuentan con los medios para desecharlos por su cuenta.

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