Arranca San Luis en Primavera

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la inauguración de la quinta edición del Festival Internacional San Luis en Primavera en la Plaza de Fundadores, que arrancó con la magistral presentación de Miguel Bosé, ante una Plaza de Fundadores repleta que disfrutó lo mejor del cantante español.

Miguel Bosé, "Amante Bandido" del Festival Internacional San Luis en Primavera, fue el encargado de engalanar la apertura con su presentación, que puso a bailar y cantar a miles de potosinos y visitantes que se encuentran en nuestra ciudad para disfrutar una Semana Santa llena de cultura, música y expresiones artísticas que consolidan a San Luis Capital como un referente cultural a nivel nacional e internacional.

El Presidente Municipal de la capital del estado subrayó que este evento refleja la vocación cultural de San Luis Potosí como Capital de todos los potosinos y reiteró que se trata de una celebración pensada para las futuras generaciones, al tiempo que invitó a las y los asistentes a disfrutar, cuidar y defender el patrimonio cultural de la ciudad.

En su intervención, el edil potosino agradeció el respaldo del Gobierno Estatal, autoridades, Congreso, fuerzas armadas y del sector turístico, además de reconocer la participación de la ciudadanía como pieza fundamental para el éxito de este festival, que contempla más de 110 eventos en el Centro Histórico a lo largo de la semana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el director de Cultura del Ayuntamiento capitalino, Martín Juárez dio la bienvenida a esta quinta edición del Festival Internacional San Luis en Primavera, donde destacó la presencia del alcalde, autoridades y público asistente, y señaló que el objetivo principal es consolidar el arte como un punto de encuentro accesible para toda la sociedad.

Asimismo, el funcionario municipal resaltó el carácter incluyente del festival, que contempla actividades para niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.