Arranca Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Revista Anual 2026

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inició el proceso de la Revista Anual 2026, mediante el cual se contempla la revisión de miles de unidades del transporte público en el estado, incluyendo más de 5 mil 400 taxis que operan en la zona metropolitana, bajo un esquema que establece que los vehículos con más de 10 años de antigüedad no podrán aprobar la inspección.

El acuerdo, publicado y emitido por la dependencia, establece que el procedimiento se desarrollará en dos etapas del 27 de abril al 10 de julio, e incluye la verificación administrativa, mecánica y de condiciones de seguridad.

De acuerdo con el calendario oficial, la primera fase se llevará a cabo del 27 de abril al 19 de junio y corresponde a la actualización documental de concesionarios y permisionarios, quienes deberán presentar pólizas de seguro vigentes y comprobantes de pago de derechos.

Posteriormente, del 25 de mayo al 10 de julio, se realizará la revisión físico-mecánica de las unidades, considerada el filtro principal del proceso, en el que se evaluará el estado general de operación de los vehículos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para el caso de la zona metropolitana, la revisión se concentrará en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), donde se prevé la inspección de más de 5 mil 400 taxis que brindan servicio en la capital y municipios conurbados.

Entre los lineamientos establecidos, la dependencia determinó que las unidades que superen los 10 años de antigüedad no podrán aprobar la revista, por lo que quedarían impedidas para continuar en operación

dentro del sistema de transporte

público.

Asimismo, el esquema contempla restricciones en materia de imagen y equipamiento, como la prohibición de vidrios polarizados, accesorios no autorizados y publicidad sin permiso oficial.

En el caso del transporte urbano colectivo, se establece la obligatoriedad de contar con sistemas de georreferenciación en tiempo real, cámaras de videovigilancia y limitadores de velocidad que impidan superar los 60 kilómetros por hora, además de garantizar al menos ocho asientos preferentes para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

La SCT advirtió que quienes no cumplan con los plazos y requisitos establecidos podrán hacerse acreedores a sanciones de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de quedar fuera de la legalidad operativa al no aprobar el proceso de revista.