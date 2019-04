"Arreglo" atenuaría sanción a ex diputado

La denuncia de una "una estrategia para que la actual Legislatura otorgue el perdón a ex diputados" acusados de simular apoyos sociales para sustraer dinero público, presentada a medios de comunicación por el Frente Ciudadano Anticorrupción, motivó que diputados de la Coalición Morena-PT exigieran a Sonia Mendoza transparentar los requerimientos de la Fiscalía al Congreso, así como sus actuaciones en este tema como presidenta de la Directiva.

El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) denunció ayer ante medios de comunicación "una estrategia para que la actual Legislatura otorgue el perdón a ex diputados que se apropiaron de recursos públicos a través de la simulación de apoyos sociales".

A nombre del frente, David Reyes Medrano, Manuel Nava Calvillo y Héctor Gámez explicaron que el ex diputado panista Mariano Niño Martínez, "en lo que representa una confesión de su culpabilidad, propuso al juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Giovanni Efrén Camarillo Hernández, un acuerdo reparatorio como salida alterna a la denuncia penal que hay en su contra".

La propuesta implica que el Congreso del Estado se pronuncie al respecto y el 5 de abril pasado, el agente del MP Gerardo Ávila Rodríguez requirió a la diputada Sonia Mendoza Díaz en su calidad de presidente de la Directiva.

Los integrantes del FCA señalaron que hay "un alto riesgo de que la actual Legislatura se convierta en cómplice de las trapacerías de los ex diputados".

Igualmente, exigieron a Sonia Mendoza que explique el porqué de su omisión en informar al resto del Congreso del acuerdo reparatorio que propone Mariano Niño Martínez.

En sesión, el diputado petista Pedro Carrizales leyó el escrito del Frente en tribuna y pidió a la presidenta de la Mesa Directiva que se informe a los diputados de este asunto, cómo van las investigaciones y qué está requiriendo la Fiscalía. Para que estos casos "no se vuelvan a repetir", llamó a exigir que esto llegue a las últimas consecuencias. El Congreso debe pronunciarse y formular una querella, "pues no basta con que algunos ex diputados regresen el dinero. En esto no puede haber conciliación. La ciudadanía exige, es gente engañada a la que le negaron el apoyo y usaron sus firmas para cobrar dinero a su nombre. Quién sabe a dónde fueron a parar esos recursos".

La diputada morenista Angélica Mendoza se sumó a la petición y acusó a la Directiva de no informar a los legisladores de la comunicación de la Fiscalía en relación con el asunto.

Aludida, la diputada panista Sonia Mendoza sostuvo que "no ha habido ningún requerimiento de Fiscalía que no se haya atendido", pero "respetando la secrecía obligada en algunos de estos asuntos", añadiendo que está dispuesta a informar al resto de los legisladores, aunque de manera privada para evitar que el Congreso incurra en responsabilidad legal.

Como la legisladora se enfrascara en reproches con el petista, el panista Rubén Guajardo pidió no perderse en colores. "No nos exhibamos aquí en tribuna, existe la disposición de platicarlo en corto. Representamos a todos los potosinos, todos somos parte del mismo Congreso. Tratémoslo en directo y en corto. La conozco y sé de su calidad moral, cuenta con mi respaldo. No hay que exhibirnos".