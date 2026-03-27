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Arroyo vial de Carr. a Rioverde es riesgo para motociclistas

Por Flor Martínez

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Arroyo vial de Carr. a Rioverde es riesgo para motociclistas

Motociclistas que transitan diariamente por la carretera a Rioverde, se quejaron del deterioro de la carpeta asfáltica en distintos tramos de esta vialidad, lo que aseguran representa un riesgo para quienes circulan por la zona.

De acuerdo con los reportes, las afectaciones se concentran a la altura del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP), así como en las zonas de la colonia Quintas de la Hacienda y Privadas de la Hacienda, abarcando tanto carriles centrales como laterales.

Los inconformes señalaron que el pavimento presenta desgaste severo, grietas y múltiples parches que han generado una superficie irregular, dificultando la conducción, especialmente para motociclistas, quienes son más vulnerables ante este tipo de condiciones.

Indicaron que, en algunos puntos, el asfalto luce cuarteado y con reparaciones mal ejecutadas, lo que provoca vibraciones, pérdida de estabilidad y aumenta el riesgo de accidentes, principalmente a altas velocidades o durante maniobras de frenado.

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Además, denunciaron que el problema no es reciente, ya que desde hace tiempo la vialidad presenta deterioro progresivo sin que se haya realizado una rehabilitación integral, limitándose únicamente a trabajos de bacheo.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan de manera urgente esta problemática, mediante trabajos de reencarpetamiento o mantenimiento adecuado que garantice la seguridad de los motociclistas como automovilistas.

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