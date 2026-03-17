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Artesanos tomarán Plaza de Armas este 19 de marzo

Exposición reunirá a 50 artesanos

Por Redacción

Marzo 17, 2026 11:30 a.m.
A
Artesanos exhibirán en el Centro

Artesanos exhibirán en el Centro

El Gobierno del Estado anunció la realización del Día del Artesano 2026, que se llevará a cabo el próximo 19 de marzo en el Jardín Hidalgo, en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el evento reunirá a cerca de 50 artesanas y artesanos de las cuatro regiones del estado, quienes ofrecerán sus productos directamente al público.

La jornada se desarrollará de 10:00 a 18:00 horas y busca incentivar el consumo local, en un sector que actualmente agrupa a alrededor de 900 personas dedicadas a la actividad artesanal en la entidad.

Según la dependencia, este tipo de espacios también buscan visibilizar el trabajo tradicional y generar ingresos para quienes dependen de esta actividad, considerada clave en la economía de diversas comunidades.

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