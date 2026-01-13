Asegura el blanquiazul contar con perfiles competitivos

El Partido Acción Nacional (PAN) celebra que tenga perfiles para competir incluso para las elecciones primarias que marcan los estatutos del blanquiazul, son las personas más competitivas para los cargos públicos por eso es muy importante que la ciudadanía comience a escuchar nombres, aseguró la presidente estatal del blanquiazul, Verónica Rodríguez Hernández.

La dirigente partidista recordó que fueron los propios morenistas quienes establecieron los calendarios para comenzar a promover perfiles y rostros de personas y eso ocurrió desde que Claudia Sheinbaum era aspirante a la Presidencia de la República.

Consideró muy importante que desde ahora se sepa quiénes aspiran a los cargos para que se vayan formando un juicio y que cuando se pueda dar ese escenario, en las elecciones internas pueden definir una votación en el caso del blanquiazul hay perfiles.

Agregó que para que comiencen a visibilizarse los nombres, habría que poner atención en todos los espacios, "porque pareciera que solo se va a tener gobernador y alcalde de la capital".

Aclaró que poco a poco serán visibilizados los nombres y se debe poner atención porque hay espacios en los 58 municipios hay espacios en las diputaciones locales y federales y por los mismos nombres, no pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo.