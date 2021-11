Asegura Galindo que en impuestos municipales, los que menos tienen pagarán poco "y los que tienen más pagarán lo justo"

El alcalde Enrique Galindo Ceballos precisó que la propuesta de Ley de Ingresos 2022 que esta semana se entregará al Congreso del Estado tiene una meta de recaudación de tres mil 400 millones de pesos que se basa en un concepto de "justicia tributaria" en el que pagarán menos impuestos los que menos patrimonio tienen, y pagarán "lo justo" los que más riqueza posean.

De esta manera, dijo, se generará un efecto de subsidio cruzado en el que los que más tienen, le ayudarán a los que menos tienen para que el gobierno municipal tenga recursos suficientes para hacer su trabajo.

"Así, el 60 por ciento de las cuentas catastrales, por ejemplo, no sufrirán alteración alguna o incluso puede que se les cobre menos de lo que se les venía cobrando, mientras que el 40 por ciento restante, va a pagar lo justo", expresó Enrique Galindo.

La Ley de Ingresos, dijo, no se modernizaba hace más de 10 años; "era la misma, sólo que con diferentes números, por lo que no estaba al día con las dinámicas de la ciudad. Por ejemplo: No hay actualización del Registro Catastral desde hace 13 años. Tampoco está actualizado el traslado de dominio como impuesto, el cual es el más bajo del centro del país".

Mencionó que en comparación con ciudades promedio como Aguascalientes, Hermosillo, León, Querétaro y Zacatecas, muy similares a San Luis Potosí en territorio y número de habitantes, nuestra ciudad es la que menos recauda: "La comparativa más drástica se da con Querétaro, municipio que recauda cinco mil 600 millones de pesos mientras que nosotros recaudamos la mitad: Dos mil 800 millones".

El alcalde reveló que la propuesta de Ingresos actualiza una serie de impuestos, derechos y aprovechamientos para llegar a la meta de recaudación de tres mil 400 millones de pesos y que, por ejemplo, hay derechos que se deben pagar por espectáculos y otros eventos públicos que hoy no se cobran, lo cual se debe retomar.

Señaló otros dos aspectos importantes del proyecto de Ingresos: "El primero, que las señales que está enviando la Federación son que habrá menos dinero para los estados y municipios, por lo que buscamos depender menos de lo que ellos manden y más de las posibilidades de recaudación local. Es lo que está haciendo la mayoría de los municipios del país.

"El segundo es que de acuerdo con el sistema nacional de tributación, entre más recaude un municipio, más dinero puede enviarle la Federación no de manera discrecional, sino a través de una fórmula. Esta ventaja la hemos perdido en los últimos años y hay que recuperarla", dijo el alcalde.

Finalmente, comentó que si se logra que el Congreso apruebe el presupuesto "como viene", se atenderán prioridades como el programa de Vialidades PotoSÍnas; el alumbrado público que sufre afectaciones en el 40 por ciento de la ciudad; el desarrollo social con lo que implica de combate a la pobreza; rescatar el Centro Histórico como pilar para atraer el turismo y además, resolver problemas tan graves como la seguridad pública.