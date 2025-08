Asegura Gallardo que hay baja en homicidios dolosos

Es incorrecta la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre homicidios en el estado, al menos los dolosos, porque existe un decremento en este sexenio en comparación; y los accidentes y feminicidios no los puede controlar el gobierno, sostuvo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Este lunes se informó que, en los primeros 3 años completos del gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona, se registraron 31 por ciento más homicidios (dolosos y culposos o accidentales), que en el mismo período de su antecesor Juan Manuel Carreras López.

El mandatario estatal dijo que, si bien en lo que va de su gestión se han registrado feminicidios donde el esposo mató a la esposa porque le fue infiel, riñas y accidentes, es complejo para el estado estar "dentro de una casa".

En entrevista, refirió que la reducción palpable corresponde a los asesinatos, donde la entidad mes con mes muestra decrementos considerables, en gran medida porque se detienen a narcomenudistas, y, por lo tanto, entre los grupos delincuenciales antagónicos no existen en la calle vendedores del grupo contrario que asesinar.

Aseveró que, en el sexenio pasado se reportaban de 90 a 120 homicidios mensuales relacionados con el narcotráfico. "Este mes que acabamos de terminar, se terminaron con 17 homicidios", complementó.

"Nosotros no podemos controlar los accidentes. Es algo difícil para nosotros ir adentro de una casa y cuidar a una persona porque el esposo la encontró con otro y la mató. No sé si me explico", declaró.