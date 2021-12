Asegura Gallardo que policías de SLP se mantendrán como los mejor pagados del país

El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona aseveró que la nueva Guardia Civil de San Luis Potosí contará con los elementos mejores pagados del país y los mejor capacitados, así como también aclaró que todos los policías que actualmente pertenecen a la corporación estatal y pasen a formar parte de la nueva Guardia Civil no van a perder su antigüedad y se les respetarán todos sus derechos laborales.

Manifestó "hemos estado quitando toda la rumorología relacionada a la creación de la Guardia Civil, decían que los policías podían perder su antigüedad al pasar a la nueva corporación, es una mentira total, se les va a respetar, además vamos a seguir siendo la policía mejor pagada de México".

Gallardo Cardona dijo además que se reservarán unos 20 millones de pesos exclusivamente para capacitaciones, porque no se trata solo de tener los mejores sueldos, sino contar con los policías mejor capacitados por ello habrá bonos para los mejores capacitados y por el contrario quienes se nieguen a actualizarse o capacitarse pondrían en riesgo su continuidad en la corporación.

Refirió tener conocimiento de que recientemente el vecino estado de Guanajuato ha anunciado que subirán sus sueldos porque quieren tener a la policía mejor pagada "pero vamos a estar atentos, no nos vamos a dejar, San Luis tendrá que seguir teniendo la policía mejor pagada".

Sierra San Miguelito

Finalmente y por otro lado cuestionado de nueva cuenta sobre la Vía alterna a la Zona industrial, Gallardo Cardona expuso que no se verá afectada en lo absoluto por la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito y de hecho el trazo de esta nueva vialidad será la delimitación física de la ANP, es decir que cruzando la vía alterna es donde ya no se podrá construir.