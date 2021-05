Asegura Machinena que ha rechazado dos ofertas de declinación

Dos candidatos al Gobierno del Estado presentaron "ofertas" para declinar a favor de sus proyectos políticos, reportó Juan Carlos Machinena Morales, candidato a gobernador de Fuerza por México (FXM).

En conferencia de prensa, indicó que uno de los perfiles fue César Octavio Pedroza Gaitán de la coalición "Sí por San Luis Potosí", integrada por PAN-PRI-PRD-PCP, y el otro de parte del "candidato cuestionado de oscuridad", en presunta alusión a José Ricardo Gallardo Cardona de "Juntos Haremos Historia" del Verde y PT-.

El ex delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo que los colaboradores de quienes lo invitaron a declinar, serán bienvenidos en su administración.

Con la presencia de Pedro Haces Barba, líder moral nacional del FXM, dijo que ganará la elección del 6 de junio, con base a sus planteamientos serios y "acelerar con todo, es un asunto de seguir tocando puertas".

Machinena Morales aelantó que en el tercer debate entre los contendientes a la gubernatura, cerrará con "broche de oro" con una idea que dará a conocer a la ciudadanía.

"He recibido dos ofertas para efecto de que decline y me sume. Por supuesto que no lo vamos a hacer en ambos equipos hay gente valiosa, eso sí", concluyó el ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).