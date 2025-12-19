Aseguramiento de cigarros disminuye un 92 por ciento

En los últimos dos años disminuyó 92 por ciento, el aseguramiento de cigarros en San Luis Potosí, según información de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Como respuesta a la solicitud con folio 241230325000288, los Servicios de Salud de San Luis Potosí, precisaron que, en el 2021 aseguró 10 mil unidades de cigarrillo de la marca Gold Seal.

Describieron que en el 2022, los inspectores sanitarios no registraron ningún resguardo de la sustancia legal. Al año siguiente el seguimiento de vigilancia dio resultados con 15 piezas de la marca Reno y 289 ilegales sin marca.

A su vez, el año siguiente el organismo dependiente de los Servicios de Salud informó de 784 unidades sin marca. Es decir, 9 mil 216 menos respecto del 2021, equivalente a una reducción del 92 por ciento.

Aunque no precisó, la institución explicó que la vigilancia regular se realiza en los establecimientos que cuentan con venta de cigarrillos electrónicos, cuyos dispositivos incumplen lo establecido en el Reglamento de la Ley General para Control del Tabaco.

"Particularmente en su artículo 1: el cual tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones ´en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones", citó.

Este jueves se reveló que, pese a las prohibiciones establecidas en dicha legislación, en diferentes puestos ambulantes de la zona centro de la capital potosina siguen comercializándose cigarros a granel.