Aseguran 30 dosis de metanfetaminas el fin de semana

Durante el pasado fin de semana, la Guardia Civil de Soledad atendió 144 reportes y detuvo a 79 personas por la comisión de diversos delitos o faltas administrativas. Mandos de la corporación municipal informaron que operativos como el "BOMI", Base de Operaciones Mixtas, serán reforzados en esta temporada de fin de año.

Entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre, la Guardia Civil soledense intensificó sus labores de prevención y vigilancia y realizó 79 arrestos de los cuales, 36 correspondieron a faltas administrativas; 42 fueron disposiciones ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí y una fue una disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).

También se aseguraron 30 dosis de metanfetaminas; 18 bolsas de marihuana; un arma prohibida; tres vehículos con reporte de robo vigente y dos billetes falsos de 500 pesos cada uno. Lo anterior, gracias a la aplicación del operativo "BOMI" (Base de Operaciones Mixtas), que igual permitió la captura de un objetivo prioritario, así como de cinco personas por la comisión de delitos del fuero común.

La Guardia Civil Municipal refrendó su compromiso con la seguridad, la prevención del delito y la protección de las familias soledenses a través del fortalecimiento de las acciones operativas y la presencia policial en todo el municipio, especialmente durante esta temporada decembrina y el cierre de 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí