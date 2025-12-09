logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aseguran 30 dosis de metanfetaminas el fin de semana

Por Leonel Mora

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Aseguran 30 dosis de metanfetaminas el fin de semana

Durante el pasado fin de semana, la Guardia Civil de Soledad atendió 144 reportes y detuvo a 79 personas por la comisión de diversos delitos o faltas administrativas. Mandos de la corporación municipal informaron que operativos como el "BOMI", Base de Operaciones Mixtas, serán reforzados en esta temporada de fin de año.

Entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre, la Guardia Civil soledense intensificó sus labores de prevención y vigilancia y realizó 79 arrestos de los cuales, 36 correspondieron a faltas administrativas; 42 fueron disposiciones ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí y una fue una disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

También se aseguraron 30 dosis de metanfetaminas; 18 bolsas de marihuana; un arma prohibida; tres vehículos con reporte de robo vigente y dos billetes falsos de 500 pesos cada uno. Lo anterior, gracias a la aplicación del operativo "BOMI" (Base de Operaciones Mixtas), que igual permitió la captura de un objetivo prioritario, así como de cinco personas por la comisión de delitos del fuero común.

La Guardia Civil Municipal refrendó su compromiso con la seguridad, la prevención del delito y la protección de las familias soledenses a través del fortalecimiento de las acciones operativas y la presencia policial en todo el municipio, especialmente durante esta temporada decembrina y el cierre de 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia
    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia

    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia

    SLP

    Pulso Online

    PC llamó a no usar pirotecnia este 12 de diciembre.

    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito
    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito

    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito

    SLP

    Naomi Alfaro

    Siempre hay una bolsita para apoyo a municipios, dice García Vidal
    Siempre hay una bolsita para apoyo a municipios, dice García Vidal

    "Siempre hay una 'bolsita' para apoyo a municipios", dice García Vidal

    SLP

    Rubén Pacheco

    La Secretaría de Finanzas confirmó que harán préstamos para fin de año

    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año
    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año

    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año

    SLP

    Redacción

    El programa "Acaba tu deuda de una vez" ofrece reducciones del 50% al 30%