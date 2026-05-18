logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA BENE SAN LUIS

Fotogalería

LA BENE SAN LUIS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aseguran a perros bravos en Pozos

Ya había múltiples quejas en contra de los peludos

Por Leonel Mora

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran a perros bravos en Pozos

La captura de dos perros en la cabecera de Villa de Pozos, señalados como agresivos, generó un debate entre personas a favor y en contra de su retiro de la vía pública. Además, se sumaron reportes de más perros–problema en otros sectores del municipio para los que también se solicitó la intervención de las autoridades.

El caso fue atendido por personal de la Dirección de Gestión Ambiental en coordinación con el Centro de Control de la Rabia y otras Zoonosis del Estado. Los canes fueron capturados en el cruce de Antiguo Camino a Santa María del Río y calle Centenario, luego de que "múltiples reportes ciudadanos señalaron conductas altamente agresivas y que ya habían agredido a varios transeúntes de la zona".

Los dos animales quedaron a resguardo del Centro de Control de la Rabia y otras Zoonosis para su debida valoración y a partir de ello, algunos ciudadanos preguntaron sobre el destino final de los perros, si serían sacrificados o dados en adopción.

Otros residentes señalaron que la presencia de canes agresivos también se ha detectado en el fraccionamiento Olinda, en la calle Tampico del Habitacional Abastos y en la avenida Promoción de la Zona Industrial entre otros sitios, aunque esta última ubicación no pertenece a Villa de Pozos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    VIDEO | Captan amenazas contra trabajadora del IMSS en clínica de SLP
    VIDEO | Captan amenazas contra trabajadora del IMSS en clínica de SLP

    VIDEO | Captan amenazas contra trabajadora del IMSS en clínica de SLP

    SLP

    Redacción

    Un hombre lanzó insultos y amenazas dentro de la Clínica 47 del IMSS

    Potosinos ganan reto de robótica y van a Suiza
    Potosinos ganan reto de robótica y van a Suiza

    Potosinos ganan reto de robótica y van a Suiza

    SLP

    Redacción

    Ganaron el AI for Good Youth Challenge avalado por la ONU.

    Llaman a denunciar violencia contra población LGBTIQA+
    Llaman a denunciar violencia contra población LGBTIQA+

    Llaman a denunciar violencia contra población LGBTIQA+

    SLP

    Redacción

    Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia.

    Sinner hace historia en Roma
    Sinner hace historia en Roma

    Sinner hace historia en Roma

    SLP

    Redacción

    El número uno del mundo venció a Casper Ruud y se convirtió en el primer italiano en ganar el Masters 1000 de Roma