Aseguran a perros bravos en Pozos

La captura de dos perros en la cabecera de Villa de Pozos, señalados como agresivos, generó un debate entre personas a favor y en contra de su retiro de la vía pública. Además, se sumaron reportes de más perros–problema en otros sectores del municipio para los que también se solicitó la intervención de las autoridades.

El caso fue atendido por personal de la Dirección de Gestión Ambiental en coordinación con el Centro de Control de la Rabia y otras Zoonosis del Estado. Los canes fueron capturados en el cruce de Antiguo Camino a Santa María del Río y calle Centenario, luego de que "múltiples reportes ciudadanos señalaron conductas altamente agresivas y que ya habían agredido a varios transeúntes de la zona".

Los dos animales quedaron a resguardo del Centro de Control de la Rabia y otras Zoonosis para su debida valoración y a partir de ello, algunos ciudadanos preguntaron sobre el destino final de los perros, si serían sacrificados o dados en adopción.

Otros residentes señalaron que la presencia de canes agresivos también se ha detectado en el fraccionamiento Olinda, en la calle Tampico del Habitacional Abastos y en la avenida Promoción de la Zona Industrial entre otros sitios, aunque esta última ubicación no pertenece a Villa de Pozos.

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