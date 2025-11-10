Asesinato de joven de la UASLP: fue fuera del horario de clases, justifica Villa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, señaló que el homicidio del estudiante de la Facultad de Estomatología de la UASLP ocurrió fuera del horario de clases y, por lo tanto, fuera del periodo en el que la policía municipal mantiene presencia regular en la zona universitaria.

Villa Gutiérrez explicó que la vigilancia en los alrededores de los campus se concentra en los horarios de mayor movimiento estudiantil: por la mañana, de 6:00 a 8:00 horas, y por la noche, de 19:00 a 21:30 horas. Fuera de esos lapsos, subrayó, no se registra la misma afluencia de estudiantes.

Recordó que estos esquemas de vigilancia se establecieron desde hace varios años, tras mesas de trabajo impulsadas en la Facultad de Derecho, y se han mantenido en otros planteles como Psicología, Economía, Administración, entre otros. La estrategia incluye recorridos, reparación de luminarias e instalación de topes dentro y alrededor del campus.

Respecto al avance del caso, el funcionario informó que ya se cuenta con datos relevantes que están en manos de la Fiscalía, con la que se trabaja de manera coordinada, y confió en poder informar pronto sobre la detención de los responsables.

Descartó que el punto donde ocurrió la agresión sea considerado de alta incidencia delictiva. De acuerdo con los primeros indicios, lo que buscaban los atacantes era apoderarse del vehículo.

Ante cuestionamientos sobre reclamos en redes sociales, recordó que la decisión sobre su continuidad en el cargo corresponde al alcalde, y sostuvo que los indicadores delictivos han disminuido conforme a mediciones federales.

Villa Gutiérrez insistió en que no existen denuncias recientes de robos con violencia contra estudiantes y reiteró que el homicidio fue un hecho extraordinario, ocurrido en un horario en el que no hay actividad académica ni vigilancia reforzada.

A los padres de familia les aseguró que no se descansará hasta dar con los responsables y reiteró que, en caso de un asalto, lo más importante es la vida por encima de las pertenencias materiales.



