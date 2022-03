Asesinatos en centros comerciales, una burla y desafío: Priego

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 16 (EL UNIVERSAL).- El vocero del arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, calificó como una afrenta y una burla para la autoridad de parte de la delincuencia, que se registren asesinatos a plena luz del día, en lugares públicos e incluso en centros comerciales, "lo que significa que no hay ningún tipo de temor a que la autoridad pueda actuar en su contra".

Mencionó que este tipo de asesinatos tendrían que causar la indignación de toda la sociedad, porque son ejecuciones arteras, por la espalda y en lugares públicos, sin embargo, la autoridad todavía no da con los responsables "estamos hablando de una plaza comercial en donde hay seguridad privada y hay videocámaras ¿Por qué tardan tanto entonces en dar con los culpables?".

Dijo, además, que tuvo la oportunidad de celebrar la misa luctuosa de esta persona, en dónde le dijo a la feligresía que "las autoridades nos han abandonado, nos han dejado a merced de los asesinos".

Priego Rivera insistió en que ya es momento de que los tres niveles de gobierno "hablen menos y trabajen más", explicó que anteriormente cuando se daba una ejecución era en descampados, en lugares solitarios y a altas horas de la noche, pero ahora en un lugar donde los sicarios saben que su crimen va a quedar registrado "me parece que es ya muy preocupante...se están burlando de la autoridad, es un desafío y un reto".

Finalmente, indicó que no se atrevería a decir que hay complicidad por parte de las autoridades, pero apuntó que sí parece ser un reto de la delincuencia al hacerlo en lugares sumamente visibles y con la intención además de que todo mundo se entere y sin mayor recato.