Asilo cerrado por Coepris solicita apoyo a ciudadanía

Luego que el DIF anunció la suspensión temporal de servicios del asilo Maranhata y San Judas Tadeo A.C., por no cumplir condiciones sanitarias y de infraestructura, personal de la institución refirió que no es un hospital, sino una casa hogar con escasos recursos, por lo cual, "se exhorta a la sociedad a colaborar y ayudar".

Leoncio Silva González, director de complejo, narró que, en los 28 años de existencia, el organismo asistencial para los adultos mayores nunca había tenido problemas como los suscitados este martes.

Detalló que en la actualidad atienden a ocho personas, sin embargo, en ocasiones aumenta o decrece la cifra asilados, dado que sus familiares se los llevan por alguna temporada o en otros casos fallecen.

"Ellos no captan (las autoridades), esto no es un hospital, es una casa hogar y que es de escasos recursos. No podemos emplear personal, por ejemplo, doctores o enfermeras porque no tenemos con que pagarles", dijo.

A su vez, Amador Tovar Corona, representante del directivo, recalcó que el inmueble asistencial no ha sido cerrado por las autoridades, y si llega a suspenderse el servicio será por falta de apoyo.

"No está cerrado; está más abierto que nunca y con las mismas ganas de trabajar (...) El asilo sigue y seguirá (...) Que no estigmaticen el asilo y que la gente acuda para hablar con el padre Silva", expresó.

Exhortó que a la ciudadanía acudir a las instalaciones del asilo para brindar apoyo, en aras de dirigirse con Silva González y que él les desglose las necesidades existentes y la forma de auxiliarla a las personas.

"Básicamente no es atacar a ninguna autoridad, ni siquiera a salubridad ni tampoco al DIF. Buscamos una forma loable que se dé un apoyo más a este tipo de instituciones", puntualizó el entrevistado.