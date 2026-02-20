Asume el gobierno manejo del Palenque
Próximamente se anunciará la boletera oficial con precios accesibles para la cartelera que prepara el gobierno estatal.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que en este año, 2026 concluye la relación con los concesionarios del Palenque de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), por lo que el centro de espectáculos será manejado directamente por el Patronato, es decir, por el Gobierno del Estado.
Gobierno estatal asumirá control del Palenque Fenapo
En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario potosino anunció que, además, manejará la taquilla y la venta virtual de boletos, bajo el argumento de que todos tenga la posibilidad de acceder a los mejores lugares y no "los mismos de siempre".
Medidas contra la reventa y nueva cartelera
También señaló que se combatirá de forma real la reventa de boletos.
Gallardo Cardona, adelantó que se prepara una "cartelera fuerte" y pronto se anunciará a la boletera a través de la cual se podrán adquirir las entradas a precios "accesibles".
