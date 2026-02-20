logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Asume el gobierno manejo del Palenque

Próximamente se anunciará la boletera oficial con precios accesibles para la cartelera que prepara el gobierno estatal.

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Asume el gobierno manejo del Palenque

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que en este año, 2026 concluye la relación con los concesionarios del Palenque de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), por lo que el centro de espectáculos será manejado directamente por el Patronato, es decir, por el Gobierno del Estado.

Gobierno estatal asumirá control del Palenque Fenapo

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario potosino anunció que, además, manejará la taquilla y la venta virtual de boletos, bajo el argumento de que todos tenga la posibilidad de acceder a los mejores lugares y no "los mismos de siempre".

Medidas contra la reventa y nueva cartelera

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También señaló que se combatirá de forma real la reventa de boletos.

Gallardo Cardona, adelantó que se prepara una "cartelera fuerte" y pronto se anunciará a la boletera a través de la cual se podrán adquirir las entradas a precios "accesibles".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Precio de carne res sube 16.5% en México: Comecarne
    Precio de carne res sube 16.5% en México: Comecarne

    Precio de carne res sube 16.5% en México: Comecarne

    SLP

    El Universal

    Robos carreteros y limitaciones en importación afectan costos y disponibilidad de carne de res.

    Sefin informa avance en pago de control vehicular en San Luis Potosí
    Sefin informa avance en pago de control vehicular en San Luis Potosí

    Sefin informa avance en pago de control vehicular en San Luis Potosí

    SLP

    Redacción

    La Secretaría de Finanzas destaca uso de plataformas digitales y bancos para facilitar el trámite vehicular.

    Modernizan red de agua en Ciudad Satélite
    Modernizan red de agua en Ciudad Satélite

    Modernizan red de agua en Ciudad Satélite

    SLP

    PULSO

    La CEA informó que el sistema abastecerá 5,700 tomas con presión continua

    Colectiva exige mantener Alerta de Violencia de Género
    Colectiva exige mantener Alerta de Violencia de Género

    Colectiva exige mantener Alerta de Violencia de Género

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Afirman que la agresión feminicida no ha sido erradicada