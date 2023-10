“Atacar a la prensa pone en riesgo a la democracia”

El exintegrante del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Carlos Hernández Rivera, calificó como preocupantes los casos de ciberacoso que viven medios de comunicación en San Luis Potosí.

“En el caso de la libertad de expresión estamos hablando de algo más sensible, y cuando ya se comienzan a meter con la prensa están poniendo en riesgo la democracia”, dijo.

“La libertad de expresión suele ser plural, incluso a veces chocante, pero al final de cuentas es parte de una labor de rendición de cuentas, de un ejercicio democrático y de un contrapeso, eso es lo que está en juego”, aseguró.

En entrevista para Pulso al Aire, recordó que México ha recibido reproches internacionales, por parte de relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes han aceptado la necesidad de proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, exigiendo la creación de políticas públicas.

Carlos Hernández afirmó que es necesario evaluar la política pública de protección a la libertad de expresión en todo el país y reconoció la falta de coordinación con el mecanismo federal.

“A mí lo que me preocuparía, es que esto podría replicarse por parte de actores privados no identificados, México es un país que cuenta con una estrategia de ciberseguridad para ciertos delitos, como el ciberacoso, pero se quedó en estrategia, ya que no se cuenta con una ley federal y tampoco nos hemos adherido al Convenio de Budapest”, agregó.

Coincidió con que la libertad de expresión es un pilar fundamental de las sociedades democráticas, ya que permite el debate público, la rendición de cuentas y la diversidad de opiniones, por esa razón los ataques a esta libertad pueden tener un impacto negativo en la capacidad de la sociedad para abordar problemas importantes de manera abierta y transparente.