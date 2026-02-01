Ataques a la GCE en municipios es por la presencia policial

Los recientes ataques en contra de la Guardia Civil Estatal (CGE), suscitados en diferentes municipios, se debe a la continua presencia policial en las cuatro regiones de la entidad, evaluó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ejemplificó que, en el ataque perpetrado por dos sujetos en el municipio de San Ciro de Acosta, se identificó que uno de los criminales heridos proviene de estado de Jalisco, evidenciando el tránsito de grupos criminales foráneos al estado.

Refirió que desde hace unas semanas se identificó la presencia de agrupaciones delictivas en las inmediaciones de dicha municipalidad, derivado de inteligencia de campo y declaraciones de personas detenidas, por lo cual, se intensificaron los operativos de la GCE.

"Ahí es donde teníamos fuerte presencia (delictiva), y esto es derivado de diversas detenciones que se han realizado. Tenía dos días que habíamos detenido en Cerritos a un sujeto que lo encontramos con una dosis, pero al revisar sus antecedentes, contaba con orden de aprehensión por la desaparición de personas entre particulares", describió.

Argumentó que los elementos deben estar en campo para obtener la detención de criminales, lo mismo que estos para cometer delitos, por ello, cuando se encuentran los delincuentes se resisten, agreden y la policía debe repeler, enfrentamientos que a veces terminan en el abatimiento de los civiles armados.

"Pensamos que viene de las actividades que ha realizado la Guardia Civil Estatal, no solo en la zona media, sino en todo el estado (...) no (tenían presencia en el estado los delincuentes agresores)", concluyó.