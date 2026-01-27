Atenderá Congreso denuncia por bajos salarios en Villa Juárez

Diputados del Congreso del Estado reconocieron que el pago de salarios por debajo del mínimo legal a trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez podría constituir una violación a los derechos laborales, por lo que el caso ya se encuentra en revisión dentro de la Comisión de Trabajo.

El legislador del PVEM, Héctor Serrano Cortés, señaló que, aunque los paquetes económicos municipales se aprueban con base en las propuestas y capacidades financieras de cada ayuntamiento, las condiciones laborales mínimas no pueden ser vulneradas bajo ningún argumento.

El diputado expuso que el tema fue revisado recientemente en la Comisión de Trabajo, en la que participa junto con la presidenta, la diputada priista Sara Rocha Medina.

Indicó que el asunto será abordado en los primeros días de febrero, con el fin de buscar una alternativa que permita garantizar al menos el pago del salario mínimo a los trabajadores municipales, independientemente de las limitaciones presupuestales que pueda enfrentar el ayuntamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, la diputada Sara Rocha confirmó que el caso se encuentra en análisis en la Comisión de Trabajo, luego de la presentación de un punto de acuerdo.

Indicó que ya se solicitó información tanto al Ayuntamiento de Villa Juárez como a la Secretaría del Trabajo, y que se está a la espera de sus respuestas para determinar si el tema será discutido en la próxima sesión legislativa, sin descartar un acercamiento posterior con las autoridades municipales y los trabajadores afectados.