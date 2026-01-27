logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Atenderá Congreso denuncia por bajos salarios en Villa Juárez

Sindicato presentó la queja formal a los diputados

Por Ana Paula Vázquez

Enero 27, 2026 02:21 p.m.
A
Miembros del sindicato de Villa Juárez presentaron una queja a los diputados / Foto: Pulso

Miembros del sindicato de Villa Juárez presentaron una queja a los diputados / Foto: Pulso

Diputados del Congreso del Estado reconocieron que el pago de salarios por debajo del mínimo legal a trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez podría constituir una violación a los derechos laborales, por lo que el caso ya se encuentra en revisión dentro de la Comisión de Trabajo.

El legislador del PVEM, Héctor Serrano Cortés, señaló que, aunque los paquetes económicos municipales se aprueban con base en las propuestas y capacidades financieras de cada ayuntamiento, las condiciones laborales mínimas no pueden ser vulneradas bajo ningún argumento.

El diputado expuso que el tema fue revisado recientemente en la Comisión de Trabajo, en la que participa junto con la presidenta, la diputada priista Sara Rocha Medina.

Indicó que el asunto será abordado en los primeros días de febrero, con el fin de buscar una alternativa que permita garantizar al menos el pago del salario mínimo a los trabajadores municipales, independientemente de las limitaciones presupuestales que pueda enfrentar el ayuntamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por su parte, la diputada Sara Rocha confirmó que el caso se encuentra en análisis en la Comisión de Trabajo, luego de la presentación de un punto de acuerdo.

Indicó que ya se solicitó información tanto al Ayuntamiento de Villa Juárez como a la Secretaría del Trabajo, y que se está a la espera de sus respuestas para determinar si el tema será discutido en la próxima sesión legislativa, sin descartar un acercamiento posterior con las autoridades municipales y los trabajadores afectados.

LEA TAMBIÉN

Alcaldía de Villa Juárez no paga ni salario mínimo

Empleados piden regular sus condiciones de trabajo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atenderá Congreso denuncia por bajos salarios en Villa Juárez
Atenderá Congreso denuncia por bajos salarios en Villa Juárez

Atenderá Congreso denuncia por bajos salarios en Villa Juárez

SLP

Ana Paula Vázquez

Sindicato presentó la queja formal a los diputados

Anuncian intervención de 200 colonias en la zona metropolitana
Anuncian intervención de 200 colonias en la zona metropolitana

Anuncian intervención de 200 colonias en la zona metropolitana

SLP

Redacción

Capital, Soledad y Villa de Pozos serían incluidas en 2026.

Canasta básica se mantiene por encima de 2 mil pesos en SLP
Canasta básica se mantiene por encima de 2 mil pesos en SLP

Canasta básica se mantiene por encima de 2 mil pesos en SLP

SLP

Rolando Morales

Está en un nivel muy similar al costo promedio registrado en 2025

Amparo ha frenado rehabilitación del parque de Morales: Seduvop
Amparo ha frenado rehabilitación del parque de Morales: Seduvop

Amparo ha frenado rehabilitación del parque de Morales: Seduvop

SLP

Samuel Moreno

Ayer, un menor resultó herido tras el colapso de un quiosco