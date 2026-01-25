logo pulso
Atiende denuncia por supuesto maltrato de aves

En el municipio de Pozos la mayoría de las quejas son para rescatar a perros y gatos

Por Samuel Moreno

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Atiende denuncia por supuesto maltrato de aves

En lo que va del presente año, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, ha atendido más de una decena de denuncias relacionadas con presunto maltrato animal, como parte de las acciones implementadas para la protección y bienestar de los animales en el municipio, informó la Dirección de Gestión Ambiental.

El titular del área, Alejandro Leal Espinosa, detalló que la mayoría de los reportes están vinculados con perros y gatos; no obstante, uno de los casos más recientes involucró a dos patos y un gallo, por lo que el pasado 21 de enero, se llevó a cabo una visita de inspección, respaldada por una orden previamente emitida.

Durante la revisión en el domicilio señalado, el personal municipal constató que los animales se encontraban en buen estado de salud y que el entorno cumplía con las condiciones básicas para su resguardo, sin que se detectaran irregularidades visibles.

A pesar de ello, como parte del protocolo de seguimiento, se emitió un citatorio al propietario para la firma de una carta compromiso, con la finalidad de asegurar que se mantengan las condiciones adecuadas para el cuidado y bienestar de los animales.

Leal Espinosa recordó que durante el año pasado se registraron 98 denuncias por maltrato animal en Villa de Pozos, cifra que, dijo, da cuenta de la necesidad de mantener y reforzar las labores de vigilancia, atención ciudadana y concientización en materia de tenencia responsable.

Las acciones de atención a este tipo de reportes forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta concejal Paty Aradillas, orientada a fortalecer la protección animal y fomentar una cultura de cuidado entre la población.

