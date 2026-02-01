Atiende el Interapas fuga de agua potable

Interapas reparó una fuga de agua potable en la avenida Coronel Romero, esquina con avenida de las Torres, en la colonia Tierra Blanca, lo que permitió evitar un desperdicio considerable de agua y mejorar el servicio en la zona.

La falla se localizó en una línea de seis pulgadas de la red de agua potable. Para su atención, las cuadrillas del organismo realizaron trabajos durante varios días, necesarios para ubicar con precisión el punto de la fuga y asegurar una reparación completa.

Una vez localizada, se repuso el tramo de tubería dañado, con el objetivo de prevenir nuevas fugas y recuperar el flujo adecuado en la red. El bacheo de la vialidad se llevará a cabo una vez que transcurra el tiempo necesario de permeabilización, para confirmar que la reparación quedó en óptimas condiciones.

Interapas atiende este tipo de reportes con recursos propios del organismo, por lo que invita a los usuarios con adeudos a aprovechar el programa "Ponte al día con Interapas", disponible en interapas.mx y en las redes sociales oficiales.

