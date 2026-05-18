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Atiende GCM reportes por eventos en la calle

Toldos obstruyen el tránsito vehicular y afectan la movilidad

Por Samuel Moreno

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
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Atiende GCM reportes por eventos en la calle

La Guardia Civil Municipal (GCM) de Villa de Pozos atiende semanalmente hasta ocho reportes relacionados con personas que colocan toldos para fiestas y eventos sobre la vía pública, situación que genera obstrucciones al tránsito vehicular y afecta la movilidad en distintas colonias del municipio.

El comandante y titular de la corporación, David Valdivia Carranza, señaló que este tipo de casos representan actualmente una de las principales incidencias detectadas por la autoridad municipal, junto con vehículos estacionados que bloquean cocheras particulares.

Explicó que los reportes son recibidos tanto a través de la página oficial del municipio como mediante los números de emergencia, lo que permite una atención inmediata por parte de los elementos municipales. Indicó que, al acudir al lugar, los oficiales realizan recomendaciones para retirar los toldos debido a que su instalación en la vía pública está prohibida por el reglamento 

de tránsito.

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"No se han aplicado ahorita sanciones, únicamente se les hace la recomendación porque también comprendemos que muchas personas posiblemente desconocen el reglamento y buscan realizar algún evento familiar", comentó el mando policiaco.

Valdivia Carranza detalló que las colonias donde más se presentan estas situaciones son: Las Mercedes, Los Silos y Prados, aunque aclaró que por el momento la corporación mantiene una estrategia preventiva y de concientización antes de aplicar multas o sanciones administrativas.

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