Atiende Municipio a personas sin hogar
Por cuarto año consecutivo, el DIF municipal pone en operación el centro
Desde el 1 de diciembre, el Albergue Invernal del Ayuntamiento de San Luis Potosí se encuentra en operación por cuarto año consecutivo para atender a personas en situación de calle durante la temporada de frío. De acuerdo con cifras oficiales, hasta el corte más reciente se ha brindado atención a más de 14 personas, con un registro acumulado de 180 pernoctas, todas de ingreso voluntario.
El espacio funciona en un horario nocturno de 20:00 a 08:00 horas y se localiza en las instalaciones de Protección Civil Municipal, en la intersección de las avenidas Coronel Romero y Salvador Nava. El ingreso se da tanto por traslado directo de las unidades de Protección Civil, que realizan recorridos para detectar personas expuestas a bajas temperaturas, como por personas que acuden por cuenta propia.
Previo a su ingreso, las personas atendidas pasan por un filtro sanitario en el que reciben valoración médica básica, así como atención de Trabajo Social y Psicología. Además, se les brindan servicios de aseo personal, ropa limpia, cena caliente y un espacio seguro para descansar; al finalizar la estancia nocturna también se les ofrece desayuno.
Cuando las personas rechazan el traslado al albergue, el personal municipal entrega apoyos inmediatos como cobijas, pan y bebidas calientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Refuerzan barrido mecánico en vialidades del poniente de la capital
Redacción
Labores de limpieza en avenidas y pasos a desnivel de alta afluencia.
Ayuntamiento refuerza seguridad y regula pirotecnia, informa Galindo
Redacción
Enrique Galindo informó sobre operativos de vigilancia y el programa "Cohetón" en la capital potosina.
Más de mil funcionarios municipales reciben certificación en 2025
Redacción
Servidores públicos de los 59 ayuntamientos concluyeron un programa de capacitación coordinado por la CEFIM.