Atiende Municipio a personas sin hogar

Desde el 1 de diciembre, el Albergue Invernal del Ayuntamiento de San Luis Potosí se encuentra en operación por cuarto año consecutivo para atender a personas en situación de calle durante la temporada de frío. De acuerdo con cifras oficiales, hasta el corte más reciente se ha brindado atención a más de 14 personas, con un registro acumulado de 180 pernoctas, todas de ingreso voluntario.

El espacio funciona en un horario nocturno de 20:00 a 08:00 horas y se localiza en las instalaciones de Protección Civil Municipal, en la intersección de las avenidas Coronel Romero y Salvador Nava. El ingreso se da tanto por traslado directo de las unidades de Protección Civil, que realizan recorridos para detectar personas expuestas a bajas temperaturas, como por personas que acuden por cuenta propia.

Previo a su ingreso, las personas atendidas pasan por un filtro sanitario en el que reciben valoración médica básica, así como atención de Trabajo Social y Psicología. Además, se les brindan servicios de aseo personal, ropa limpia, cena caliente y un espacio seguro para descansar; al finalizar la estancia nocturna también se les ofrece desayuno.

Cuando las personas rechazan el traslado al albergue, el personal municipal entrega apoyos inmediatos como cobijas, pan y bebidas calientes.

