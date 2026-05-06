Atienden fallas del drenaje en varias zonas de la capital

Luego de denuncias vecinales por escurrimientos de aguas residuales en distintas zonas de la capital potosina, el organismo operador Interapas amplió y puso en marcha nuevas obras de rehabilitación sanitaria en colonias del norte y poniente de la ciudad.

En la colonia Tercera Grande, esta semana comenzaron trabajos adicionales sobre la calle Jaime Sordo, en el tramo comprendido entre Los Pinos y Cruz Colorada, donde se sustituyen 53 metros de tubería de 12 pulgadas. Esta intervención se suma a la obra ya en proceso sobre Cruz Colorada, con otros 87.5 metros en rehabilitación, en un intento por atender un problema recurrente de descargas y escurrimientos que por años ha afectado a los habitantes.

De manera paralela, en la colonia Burócratas iniciaron labores sobre la calle Salubridad, tras detectarse el colapso de la red de drenaje. En este punto se reemplazan 100 metros de tubería sanitaria entre Estatuto Jurídico y avenida SCOP, con el objetivo de corregir fallas que impactaban directamente a los vecinos de la zona.

En conjunto, las intervenciones representan una inversión que supera el millón 300 mil pesos y buscan mejorar las condiciones sanitarias de alrededor de 450 habitantes. Sin embargo, durante el desarrollo de las obras, las vialidades intervenidas permanecen cerradas a la circulación. Las acciones forman parte de un paquete de rehabilitaciones que el organismo ejecuta en distintos puntos de la zona metropolitana, en medio de reportes ciudadanos por fallas en la red sanitaria.

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